Элиста, 3 июня 2021, 11:38 — REGNUM Делегация Калмыкии вместе с главой республики Бату Хасиковым и председателем правительства РК Юрием Зайцевым принимает участие в работе Петербургского международного экономического форума.
«В ближайшие дни обсудим дорожную карту строительства аэропорта с компанией «Новапорт», проведём рабочие встречи со стратегическими партнёрами», — написал Хасиков в Instagram.
Глава Калмыкии ознакомился с проектом фандоматов по сбору раздельного мусора, обсудил перспективы развития туристической отрасли.