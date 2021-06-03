Санкт-Петербург, , 11:44 — REGNUM Обязательная покупка газа при бесплатном подключении домовладения к газу не требуется, такого условия нет. Об этом вице-премьер России Александр Новак сообщил 3 июня журналистам в кулуарах ПМЭФ.

Следите за развитием событий в трансляции: «ПМЭФ-2021: в Петербурге обсуждают новую реальность»

По его словам, в СМИ ранее появилась неправильная информация об условиях бесплатного подведения газа. В соответствии с поручениями президента Владимира Путина газовую инфраструктуру доведут до границ участка, подключение произойдёт за счет газоснабжающей организации, а не за счёт жителей.

«Поэтому никаких условий здесь нет по поводу подключения с точки зрения возврата стоимости в зависимости от того, будет ли потребляться газ или нет», — заявил Новак.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Минэнерго Николай Шульгинов заявил, что площадь индивидуальных жилых домов — не критерий для участия в программе ускоренной газификации.

Читайте также: Минэнерго опровергло заявление Газпрома об условии бесплатной газификации