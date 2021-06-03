Москва, , 11:40 — REGNUM Приветствие участникам и гостям Всероссийского форума финно-угорских народов, который проходит 3−4 июня в Ижевске, направил председатель правительства России Михаил Мишустин. Телеграмма соответствующего содержания 3 июня обнародована пресс-службой российского правительства.

В сообщении указывается, что Россия — это многонациональное и многоконфессиональное государство, в котором «в единстве, мире и согласии проживают представители самых разных народов».

Также в нем отмечается, что «сохранение многообразия культур, языков, обычаев и традиций, исторических и этнических особенностей, создание условий для их развития является одним из приоритетов государственной национальной политики».

«Столица Удмуртской Республики объединила представителей экспертного сообщества и органов власти, общественных организаций, а также ученых и педагогов. Уникальная диалоговая площадка дает прекрасную возможность для обстоятельного разговора, обсуждения важных тем, которые посвящены этнической и гражданской идентичности финно-угорских народов России, сохранению их культурного наследия и языков», — говорится в приветственном послании Мишустина.

Кроме того, председатель правительства РФ пожелал участникам и гостям форума финно-угорских народов плодотворной работы и успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Ижевске 3−4 июня пройдет Всероссийский форум финно-угорских народов.