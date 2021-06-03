Москва, , 11:37 — REGNUM За последние сутки в Москве выявили 2876 случаев заражения коронавирусом, сообщили 3 июля в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

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Уточняется, что за сутки в Москве от коронавирусной инфекции скончались 57 человек, потребовалась госпитализация 1197 пациентам.

«В столице выздоровели ещё 2 682 пациента после прохождения лечения от коронавируса», — рассказали в штабе.

Всего с начала пандемии в столице выявили 1 189 357 случаев заражения коронавирусом.