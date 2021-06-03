Омск, , 11:36 — REGNUM По состоянию на 3 июня в Омской области коронавирус выявлен у 47 698 человек, в том числе за последние сутки в регионе подтверждено 69 случаев заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном оперативном штабе.

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За сутки выздоровели 59 омичей. Общее число выздоровевших в регионе — 40 594 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июня в Омской области выявили 72 носителя коронавируса, выздоровели 59 человек.

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