Санкт-Петербург, , 11:35 — REGNUM Минпросвещения РФ намерено вернуться к модели, при которой ЕГЭ будут сдавать не только лица, поступающие в вузы. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума ТАСС заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

«Планов, что эта модель будет работать в будущем как штатная, пока нет», — сказал Кравцов, комментируя меру, в рамках которой в 2021 году ЕГЭ сдают лишь выпускники, поступающие в вузы.

Он подчеркнул, что «всё будет зависеть от эпидемической ситуации [в 2022 году]».