Курган, , 11:35 — REGNUM В Кургане несколько учреждений дополнительного образования вновь проверяют на безопасность. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

«Утром 3 июня поступило сообщение о заминировании, схожее с тем, что поступали в предыдущее три дня в учреждения социальной сферы и коммерческие предприятия. Идёт эвакуация», — сообщают в оперштабе Зауралья.

Напомним, 31 мая на наличие взрывных устройств по ложным сигналам проверили 36 детских садов. Затем 1 июня поступили сообщения о минировании автовокзала Кургана, судов, коммерческих учреждений. Правоохранительными органами были проверены 92 объекта возможных терактов. Вчера, 2 июня, поступили сигналы о бомбах в учреждениях здравоохранения. Сообщения после проверки зданий не подтвердились.