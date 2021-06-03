Уфа, , 11:39 — REGNUM Резкого повышения цен на сахар российского производства не прогнозируют в Башкирии. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что 1 июня в стране прекратило действовать соглашение о стабилизации цен на сахар-песок, произведенный в России.

«В регионе резких ценовых скачков на данный товар не ожидается», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг региона Алексея Гусева.

Он напомнил, что руководство республики заключило соглашения с крупными производителями, ассоциациями и торговыми сетями, в которых была зафиксирована цена сахара на уровне не более 36 рублей за килограмм для оптовых покупателей и 46 рублей за килограмм для розницы.

Отмечается, что также было подписано федеральное соглашение о стабилизации стоимости подсолнечного масла, которое действует до октября текущего года.

«Благодаря оперативному взаимодействию с поставщиками и ритейлом удалось не допустить дефицита сахара и масла подсолнечного», — подчеркнул Гусев.

Чиновники постоянно проводят мониторинг цен, в том числе на сахар и масло.

«В случае выявления значительных колебаний цен будут приняты соответствующие меры реагирования совместно с коллегами из других органов власти», — заверил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что цены на базовые продукты питания проверяла прокуратура Башкирии.