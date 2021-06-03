Москва, , 11:37 — REGNUM В мае 2021 года стоимость автомобилей увеличилась в России на 2,2% по сравнению апрелем нынешнего года. Об этом 3 июня сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные «Авто.ру».

Отмечается, что ряд компаний в России изменяют стоимость автомобилей практически каждый месяц. Так, в прошлом месяце АвтоВАЗ третий раз за прошедшие пять месяцев 2021 года поднял цены на все свои модели.

Кроме того, на начало июня уже изменились цены на корейские автомобили KIA и Hyundai, а также на некоторые машины премиальных брендов. Больше всего выросли цены на автомобили класса премиум. В среднем они подорожали на 3%.

В сообщении также говорится, что в России все еще ощущается нехватка автомобилей у дилеров. Это приводит к тому, что найти автомобиль даже по анонсированной стоимости становиться сложно. Цены на такие модели оказываются выше из-за дополнительного оснащения.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае подорожали автомобили 27 компаний, представленных в России, еще две компании изменили цены на свои модели разнонаправленно.

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