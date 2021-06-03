Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Культурно-просветительские марафоны, предусматривающие проведение тематических лекций, будут и дальше проходить в рамках деятельности общества «Знание». Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке Петербургского международного экономического форума.

«Марафон «Новое знание» показал, что такие большие проекты, когда включена вся страна, когда общество «Знание» дает возможность человеку в любом регионе нашей страны включиться и выбрать ту тему, которая ему интересна, должны работать. Они могут быть разные, могут быть универсальные, как марафон «Новое знание», который прошел 20−22 мая, могут быть чуть более специализированными, могут быть тематическими», — сказал Сергей Кириенко.

Читайте ранее на эту тему: Сергей Кириенко: марафон «Новое знание» станет традиционным По его словам, в настоящий момент в общество «Знание» поступают заявки от школьников и специалистов, которые предлагают различные темы, в том числе касающиеся фундаментальных наук и искусства.

«Такие тематические марафоны точно должны быть, а какой из них должен быть первым, пусть ребята сами решают», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 по 22 мая в восьми городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, прошел марафон «Новое знание». Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности — история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. Организатором марафона выступило общество «Знание».