Санкт-Петербург, 3 июня 2021, 11:34 — REGNUM Культурно-просветительские марафоны, предусматривающие проведение тематических лекций, будут и дальше проходить в рамках деятельности общества «Знание». Об этом сообщил в четверг первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко на площадке Петербургского международного экономического форума.
Читайте ранее на эту тему: Сергей Кириенко: марафон «Новое знание» станет традиционным По его словам, в настоящий момент в общество «Знание» поступают заявки от школьников и специалистов, которые предлагают различные темы, в том числе касающиеся фундаментальных наук и искусства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 20 по 22 мая в восьми городах РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, прошел марафон «Новое знание». Каждый город представлял одно из направлений просветительской деятельности — история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. Организатором марафона выступило общество «Знание».