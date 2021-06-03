Лос-Анджелес, США, , 11:34 — REGNUM Американский фильм «Звук металла», лауреат премии «Оскар» в категориях «Лучший монтаж» и «Лучший звук», покажут в российских кинотеатрах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 июня в пресс-службе арт-объединения CoolConnections.

Картина выйдет в российских кинотеатрах 24 июня 2021 года. Сообщается, что она будет доступна для просмотра только с оригинальной звуковой дорожкой и субтитрами на русском языке.

Напомним, что режиссёром «Звука металла» выступил Дариус Мардер. Картина рассказывает о музыканте из метал-группы, который начинает постепенно терять слух.

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