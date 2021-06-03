Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Решение климатических задач даст мощный стимул для модернизации экономики и социальной сферы Сахалина и в конечно итоге приведёт к повышению качества жизни в островном регионе, об этом 3 июня на сессии «Дальний Восток: ресурсный фронтир или двигатель роста?» ПМЭФ-2021 заявил губернатор области Валерий Лимаренко, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу правительства Сахалина.

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По словам Лимаренко, область достигнет углеродной нейтральности к 2025 году.

«В Сахалинской области будет запущена торговля углеродными единицами на основе международных стандартов с ориентиром на интеграцию в зарубежные системы торговли, в том числе в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — сказал губернатор Сахалина.

Парниковые выбросы в системе энергетики, коммунального хозяйства и транспорта планируют уменьшить на Сахалине на треть.

Завоз жидкого топлива в островной регион намерены сократить благодаря развитию геотермальной, солнечной и ветровой энергетики.

Также на Сахалине активно переходят на электромобили. Перед районами области поставлена задача до конца 2021 года иметь зарядные устройства для экологически чистого транспорта. До 2022 года сеть электрозарядных станций планируют увеличить до тысячи штук.

«Важно, что нам не придется сдерживать рост экономики. Напротив, внедрение современных, безопасных для природы технологий, повышает привлекательность региона в глазах инвесторов, а также создает дополнительные возможности для масштабных проектов, появления новых рабочих мест, способствует развитию социальной сферы», — отметил Лимаренко.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация от Приморья во главе с губернатором Олегом Кожемяко участвует в Петербургском международном экономическом форуме — 2021. Кожемяко 4 июня примет участие в пленарном заседании форума, на котором выступит президент Владимир Путин, а также в панельных дискуссиях. Губернатор запланировал ряд рабочих встреч с руководителями российских и зарубежных компаний, представителями органов власти.