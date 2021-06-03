Санкт-Петербург, , 11:32 — REGNUM В Минздраве РФ пока не приняли никаких решений по публикации статистики по вакцинированным от COVID-19. Об этом в кулуарах Петербургского международного экономического форума заявил ТАСС замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

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«Решение пока не принято. Когда будет принято решение, начнем публиковать», — сказал Пугачёв.

Он призвал журналистов следить за сайтом стопкоронавирус.рф.

Ранее в Минздраве РФ неоднократно заявляли о планах публиковать статистику по привитым от COVID-19.