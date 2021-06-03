Калуга, 3 июня, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В социальных сетях появились видео о разливе нефтепродуктов на реке Оке. Пятна со специфическим запахом отмечены в акватории реки в окрестностях Калуги, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Скриншот фото страницы Дмитрия Денисова в «ВКонтакте». В Калуге реку Оку загрязнили нефтепродуктами

3 июня сотрудники управления экологического надзора областного министерства природных ресурсов и экологии обследовав Оку в районе понтонного моста и водоохраной зоны, подтвердили факт загрязнения.

«Установили, что источник загрязнения Оки — коллектор, идущий из Березуйского оврага. На месте работают городские службы — Калугаспецавтодор и отдел по организации защиты населения. Они ищут, откуда нефтепродукты попадают в коллектор. Виновные будут найдены и ответят по закону», — написал в соцсети городской голова Калуги Дмитрий Денисов.