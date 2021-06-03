Чита, , 11:30 — REGNUM Паводковая обстановка в Забайкальском крае остается достаточно нестабильной. Сегодня, 3 июня, в регионе передано оперативное предупреждение.

Как сообщает территориальное ГУ МЧС РФ, на большинстве рек края уровни воды повысились на 2−65 см, в нижнем течении реки Шилка, на реке Нерча у села Зюльзя, реки Олекма и малых реках восточных, северных районов — на 90−183 см.

В ближайшие двое суток на большинстве рек края уровни воды повысятся на 7−50 см, в среднем и нижним течении реки Шилка, на реке Амур у села Покровка, в нижним течении реки Нерча и реки Витим — на 50−150 см.

Вследствие волны добегания в ближайшие сутки на реке Шилка у населенного пункта Верхняя Куэнга, Нижняя Куэнга, Дунаево ожидается подъем уровней воды на 80−150 см.

У населенного пункта Сретенск и Усть-Карск рост уровня продолжится от 50 до 100 см, ожидается выход воды на пойму. На отдельных малых реках восточных районов подъем уровней продолжится, вода на пойме сохранится.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 2 июня из-за размыва дорог затруднён или ограничен проезд в семи районах Забайкалья. В регионе создана комиссия по ЧС.

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