Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 11:31 — ИА Регнум. На Петербургском международном экономическом форуме «Россети», Московская биржа и Национальный расчетный депозитарий (НРД) заключили трехстороннее соглашение о стратегическом сотрудничестве. Как сообщили в пресс-службе ПАО «Россети», в церемонии подписания приняли участие первый заместитель генерального директора — исполнительный директор ПАО «Россети» Андрей Муров, председатель правления Московской биржи Юрий Денисов, председатель правления НРД Виктор Жидков.

Фото предоставлено пресс-службой Россети Московский регион Россети

В рамках меморандума стороны планируют осуществлять взаимодействие и создавать условия для повышения эффективности казначейских операций компании «Россети» за счет использования финансовых инструментов и технологических сервисов, применяемых в биржевой инфраструктуре, в том числе с использованием интегрированного решения на базе MOEX Treasury. Это веб-интерфейс, позволяющий получить единый технологический доступ ко всем финансовым инструментам и сервисам, предоставляемым биржей для корпоративных клиентов.

Кроме того, технологии НРД помогут в формировании надежной инфраструктуры по оперативному обмену финансовыми сообщениями за счет подключения к «Транзит 2.0» и сервис-бюро системы передачи финансовых сообщений Банка России.

«С Московской биржей и НРД мы активно сотрудничаем по многим направлениям, и подписанный меморандум позволит расширить перечень решаемых задач, уверен Андрей Муров. — «Россети» — одна из крупнейших корпораций России, имеет разветвленную структуру, взаимодействует с большим числом контрагентов, реализует масштабные проекты по всей стране. Повышение эффективности казначейской функции за счет применения современных финансовых инструментов и технологий — одна из наших приоритетных задач».

«Концепция меморандума укладывается в стратегию Московской биржи по расширению сотрудничества с корпоративными клиентами и предоставления им прямого доступа к биржевым рынкам, отметил Андрей Денисов. — Надеемся, что активное использование биржевых финансовых инструментов и работа на базе нашего терминала для корпоративных клиентов MOEX Treasury позволит компании «Россети» эффективно привлекать и размещать свободные средства за счет прямого доступа к рынкам кредитов и депозитов Московской биржи».

«НРД приветствует развитие стратегического партнерства с ПАО «Россети», одним из международных лидеров энергетической отрасли. Являясь ключевым участником российского финансового рынка, мы готовы предоставить самый широкий спектр услуг на стыке финансов и технологий. Мы уверены, что наши продукты — сервис-бюро СПФС и Транзит 2.0 — станут важными компонентами финансовой инфраструктуры компании», — подчеркнул Виктор Жидков.