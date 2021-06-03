Сеул, , 11:33 — REGNUM Семь из десяти жителей Южной Кореи готовы принять участие в программе вакцинации от COVID-19. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства культуры, спорта и туризма и Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, катастрофами и чрезвычайными ситуациями.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Согласно результатам опроса, проведённого с 25 по 27 апреля среди 912 человек, 69,2% сообщили о желании вакцинироваться, что на 7,8% больше по сравнению с результатами опроса, проведённого в марте.

16,1% респондентов наотрез отказались от участия в программе вакцинации, а 14,7% — сообщили о своей неуверенности.

Представители органов здравоохранения отметили, что увеличение числа людей, желающих получить прививку от COVID-19, связано с расширением программы вакцинации и стимулирования вакцинации.