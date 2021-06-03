Ростов-на-Дону, , 11:29 — REGNUM Накрывший Ростов-на-Дону ливень повалил деревья и подтопил некоторые участки, в том числе придомовые. Об этом ИА REGNUM сообщили в городском управлении по делам ГО и ЧС.

«На территории города убрано 13 аварийных деревьев, с десяти территорий воду откачали», — уточнили в управлении.

Спасатели напоминают, что непогода отступать не собирается. Дожди и шквалистый ветер ожидаются в Ростове-на-Дону в течение дня 3 июня.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские спасатели назвали причину подтопления жилого дома