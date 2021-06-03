Санкт-Петербург, 3 июня, 2021, 11:29 — ИА Регнум. В Смольном распоряжением правительства Северной столицы освободили от занимаемой должности председателя комитета государственного финансового контроля Санкт-Петербурга Александра Жукова. Об этом 3 июня сообщили в пресс-службе городской администрации.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Врио председателя комитета с 4 июня 2021 года назначен заместитель председателя комитета государственного финансового контроля Сергей Макеев.

Комитет образован для разработки и реализации государственной политики Санкт‑Петербурга, координации деятельности исполнительных органов государственной власти региона в сфере осуществления внутреннего государственного финансового контроля.