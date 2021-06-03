Санкт-Петербург, , 11:29 — REGNUM За последний год произошли три крупномасштабных геополитических события, которые необратимо изменили карту мира, и не могут не существенно повлиять на глобальную экономическую политику. Об этом 3 июня на сессии «Устойчивое развитие повестка многосторонних институтов» на Петербургском международном экономическом форуме заявил специальный представитель президента по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Читайте также: Углеводородам найдут место в водородной эпохе как минимум до 2050 года

По его словам, речь идёт в частности о решении Евросоюза пересмотреть свои цели на 2030 год по снижению объёма выбросов CO₂ (вместо изначальных 40% решено снизить выбросы на 55%).

Второе событие, по словам Чубайса, это победа Джозефа Байдена на выборах президента США, вслед за которой Вашингтон немедленно вернулись в Парижское соглашение и объявил, что в 2030 году объёмы выбросов будут на 50% ниже, чем в 1990-м.

«Третье событие — это Китай, который провозгласил цель по выходу на углеродную нейтральность в 2060 году. И для экономики с такими темпами роста это фантастически», — цитирует РИА Новости спецпредставителя главы государства.

Также по теме: Китай пообещал обнулить выбросы углерода к 2060 году

По словам Чубайса, эти решения Вашингтона, Брюсселя и Пекина говорят о том, что «мир принял радикальное решение об изменении всей экономической политики». Он отметил, что масштабы этих решений «сопоставимы с промышленной революций в Великобритании в XVIII веке».

Он также добавил, что в связи с отказом мира от углеводородов в качестве энергоносителей потребуется реструктуризация до 100% российского бизнеса во всех отраслях экономики.