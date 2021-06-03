Ульяновск, , 11:28 — REGNUM В Ульяновскую область с рабочим визитом прибыл председатель российского правительства Михаил Мишустин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Премьер-министр посетит промышленные предприятия и больницы Ульяновска. Он ознакомится с работой обществ «Авиастар-СП» и «Аэрокомпозит-Ульяновск», побывает в детской клинической больнице имени Ю. Ф. Горячева и поликлинике № 1 имени С. М. Кирова.

Также запланирована рабочая встреча Михаила Мишустина с временно исполняющим обязанности губернатором Ульяновской области Алексеем Русским.

Отметим, что акционерное общество «Авиастар-СП» выпускает авиационную технику, специализируясь, в частности, на производстве транспортников Ил-76МД-90А и сервисном обслуживании Ан-124 «Руслан». Общество «Аэрокомпозит-Ульяновск» производит продукцию из полимерных композиционных материалов.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2021 года ульяновский авиазавод посетил министр обороны России Сергей Шойгу, отметив, что «Авистар-СП» должен ежегодно выпускать до десяти самолётов Ил-76МД-90А. На 2021 год запланировано производство пяти воздушных судов, в 2020 году выпущено три.

Напомним, что 25 мая Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 млрд рублей на продолжение строительства больниц в девяти регионах, включая Ульяновскую область. Регион на возведение детской инфекционной больницы получит 280 млн рублей.

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