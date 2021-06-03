Москва, , 11:28 — REGNUM При покупке продуктов питания жители России в первую очередь обращают внимание на цену (59%) и качество продуктов (53%), приводит данные ВЦИОМ.

Также для российских граждан важна свежесть приобретаемых продуктов питания (37%), экологичность (23%), польза (19%) и вкусовые качества (17%).

Не согласны с утверждением, что «вкусная еда не бывает полезной», 54% опрошенных, (62% среди молодых людей 25−34 лет), согласны — 43% (51% среди людей старше 60 лет).

Опрос проведен 29 мая 2021 года. По телефону опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, цена является определяющим фактором при выборе товаров или продуктов питания для 85% жителей России.

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