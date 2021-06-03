Тбилиси, , 12:05 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе визита в Тбилиси на встрече с грузинским коллегой Ираклием Гарибашвили обсудил вопросы возможного вхождения стран в Евросоюз. Об этом глава украинского правительства 3 июня сообщил на совместной пресс-конференции.

Шмыгаль отметил, что 17 мая главы МИД Украины, Грузии и Молдавии подписали меморандум о создании «Ассоциированного трио» для сотрудничества по вопросам евроинтеграции. По мнению украинского премьер-министра, это подтверждает желание руководства трёх стран вступить в ЕС.

«С одной стороны это говорит о европейских стремлениях и амбициях наших стран по присоединению к Евросоюзу, а с другой — позволяет более эффективно готовиться к саммиту Восточного партнерства в этом году», — сказал Шмыгаль.

Гарибашвили также заявил, что обсуждал с коллегой из Киева вопрос возможного вступления стран в ЕС. Кроме того, он отметил важность вступления стран в НАТО.

«Обе страны также очень заинтересованы в том, чтобы в ближайшее время стать полноправными членами НАТО», — сказал глава грузинского правительства.

Напомним, Гарибашвили в феврале текущего года, вступая в должность премьер-министра заявил, что грузинское правительство подаст заявку на вхождение Грузии в Евросоюз в 2024 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Саакашвили не может влиять на политику Киева – премьер-министр Украины