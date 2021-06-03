Липецк, , 11:26 — REGNUM Инвестиционное соглашение по созданию машиностроительного комплекса в особой экономической зоне «Липецк» с объёмом вложений в более чем 30 млрд рублей подписали губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и президент транспортного холдинга «Новотранс» Константин Гончаров в рамках Петербургского международного экономического форума. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 3 июня в пресс-службе администрации области.

Игорь Артамонов подписал инвестсоглашение с компанией «Новотранс» Пресс-служба администрации Липецкой области

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На площадке ОЭЗ «Липецк» планируется запустить одно из самых высокотехнологичных в России производств цельнокатаных железнодорожных колёс, основанное на принципах «зелёной металлургии».

«Мы приветствуем появление инвестора в регионе, который отвечает всем принципам «зелёной металлургии» и безотходного производства. Это очень важно для нас. Строительство предприятия по производству железнодорожных колёс позволит создать в Липецкой области более тысячи новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней составят более четырёх миллиардов рублей ежегодно», — заявил Игорь Артамонов.

Объём производства составит 400 тысяч колёс для грузовых железнодорожных вагонов в год, инвестиции — 31,7 млрд рублей. В качестве сырья планируется использовать металлический лом вагоноремонтных заводов «Новотранс» и промышленных предприятий Липецкой области. Образующиеся металлоотходы будут также возвращены в производство, а попутная продукция станет сырьём для смежных отраслей промышленности. Продукция липецкого предприятия будет использоваться на вагоноремонтных заводах «Новотранс», уточнил Константин Гончаров.