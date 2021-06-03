Москва, , 11:26 — REGNUM За истекшие сутки в России выявили 8933 случая заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

Новые случаи зафиксированы во всех регионах страны. При этом у 15% пациентов не было обнаружено клинических проявлений болезни. Среди регионов лидируют Москва и Санкт-Петербург. Также в первой тройке оказалось Подмосковье.

За сутки скончались от коронавирусной инфекции 393 человека, полностью выздоровели 9383 ковид-пациента.

Суммарно с начала пандемии в России выявили, как рассказали в штабе, 5 099 182 случая заражения коронавирусом.