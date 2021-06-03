Нерехта, Костромская область, 3 июня, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В городе Нерехта Костромской области осудили 31-летнюю женщину, заставившую 13-летнюю девочку переплыть реку в ноябре. Об этом сообщает Нерехтский районный суд.

Http://susnov.ru Река Нерехта

Инцидент произошёл 26 ноября 2020 года. Обвиняемая заподозрила, что девушка похитила из её квартиры 200 рублей и решила наказать её. Женщина избила подростка, привела на берег реки Нерехты и в присутствии других находящихся на берегу несовершеннолетних заставила переплыть водоём. Температура воздуха на тот момент составляла — 1С.

После этого истязательница ударила девушку палкой и удалилась, оставив несовершеннолетнюю на улице в мокрой одежде. В медицинское учреждение потерпевшую доставил другой подросток. Врачи констатировали у неё отморожение стоп.

На суде женщина частично признала вину. Учитывая наличие на иждивении у обвиняемой двух малолетних и одного несовершеннолетнего ребёнка, суд приговорил женщину к 1,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме этого, осужденную обязали выплатить моральную компенсацию потерпевшей в размере 100 тысяч рублей.