Могоча, Забайкальский край, , 11:22 — REGNUM Около трёх лет понадобилось правоохранителям Забайкальского края, чтобы раскрыть убийство новорождённого ребёнка, найденного на мусорном полигоне в Могоче. Как сообщает территориальное СК РФ, экспертное исследование установило, что мальчик родился живым. Оперативно-разыскные мероприятия по установлению подозреваемой дали результат только недавно.

Сотрудниками полиции была получена информация о возможной причастности к преступлению местной жительницы 1988 года рождения. Полицейские отобрали у женщины биологические образцы, по которым следователи назначили проведение сравнительного исследования ДНК. В ходе исследования получено заключение о родстве женщины с погибшим младенцем. В ходе допроса подозреваемая дала последовательные показания, сообщив, что ребёнок умер сразу после рождения и супруг женщины, который скончался в 2019 году, оставил малыша в мусорном контейнере.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года в результате черепно-мозговой травмы погиб годовалый житель в села Ильинка Читинского района. В убийстве малолетнего заподозрили 40-летнего отца мальчика.

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