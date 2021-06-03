Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Российские производители могут выпускать около 30 млн доз вакцин от COVID-19 «Спутник V» в месяц, сообщил 3 июня министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

«Российские предприятия могут сейчас выпускать около 30 млн доз вакцины «Спутник V» в месяц», — сказал он на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день в России зарегистрированы четыре вакцины от COVID-19 отечественной разработки. Первой в мире зарегистрированной вакциной стал «Спутник V» Центра им. Гамалеи. Также в РФ зарегистрированы «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским центром «Вектор» Роспотребнадзора, препарат «КовиВак» от Центра им. Чумакова РАН и «Спутник Лайт».

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Кроме того, в России зарегистрирован ингаляционный препарат «Лейтрагин», который предназначен для лечения и профилактики пневмонии, осложняющей течение COVID-19.