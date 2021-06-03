Москва, , 11:21 — REGNUM На сегодняшний день коллекторство по-прежнему остается лицензированным Банком России видом финансовой деятельности. Как бы к нему не относились участники рынка и население, задействованные в этой отрасли сотрудники платят в бюджет тот же налог на доход, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, официальный представитель социального проекта Humanity Андрей Лобода.

«Поднимать тему пенсий стало модно среди политиков и общественных деятелей, особенно перед крупными политическими событиями федерального уровня, например, в период новых выборов в Госдуму.

Однако привлекать внимание общественности в этом случае нужно очень продуманно, поскольку социальная тематика для России очень чувствительная история.

По данным Росстата, к сожалению, население продолжает стареть, а без помощи детей и родственников пенсионерам очень сложно свести концы с концами.

Можно сказать, что уровень пенсий в России — это и есть своеобразная триггерная точка социальной ответственности страны перед заслуженными людьми.

В финансовом планировании, конечно, легче что-то недодать и секвестировать, нежели чем найти новые источники для поступлений.

Думаю, что как минимум заслуженный уровень пенсионных ежемесячных выплат в России должен начинаться с отметки 50 тыс. рублей и выше. При реализации такой задачи старшее поколение наконец-то поверит в успех новых социальных инициатив власти.

При этом очень важно развивать программу социальных инвестиций, думать о будущем людей как минимум на 10−20 лет вперед», — высказал своё мнение экономист.

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Государственной думы Виталий Милонов («Единая Россия») призвал лишить пенсий граждан, которые занимаются коллекторской деятельностью.

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