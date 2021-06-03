Ташкент, 3 июня 2021, 11:21 — REGNUM Правительство Узбекистана учредило награду, вручаемую за укрепление дружбы и согласия между национальностями и народностями в республике, сообщает 3 июня издание Norma.uz.
Нагрудный знак «Дружбы народов» будет вручаться сотрудникам узбекистанских и иностранных органов власти, предпринимателям, представителям СМИ и НКО.
Для вручения награды при комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами создана комиссия.
Нагрудный знак будет вручаться ежегодно 30 июля в торжественной обстановке. Награжденным также будет выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 980 тыс. сумов ($93).