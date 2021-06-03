Магнитогорск, Челябинская область, , 11:20 — REGNUM В Магнитогорске Челябинской области 16-летний студент профессионального училища подозревается в покушении на сбыт наркотических средств в крупном размере. Об этом сообщает областное управление СКР.

Следователи заявляют, что в мае подросток приобрёл более 14 граммов вещества. А затем его задержали при попытке сбыта.

Сейчас следователи выясняют обстоятельства совершения этого преступления. Решается вопрос о предъявлении юноше обвинения и избрании ему меры пресечения.