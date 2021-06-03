Махачкала, , 11:19 — REGNUM Врио главы Дагестана Сергей Меликов возглавил региональное отделение «Единой России». Исполняющим обязанности секретаря он стал после ухода с этого поста Хизри Шихсаидова, сообщили в пресс-службе «ЕР».

"Президиум генсовета «Единой России» освободил секретаря дагестанского регионального отделения партии от занимаемой должности, 2 июня Хизри Шихсаидов написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Напомним, Шихсаидов возглавлял отдаление «ЕР» в Дагестане в течение почти восьми лет, с 2013 года. Ряд СМИ предположил, что его отставка произошла вследствие инцидента, в котором участвовал его сын Даниял Шихсаидов. Так, «Кавказский узел» сообщил о том, что он участвовал в драке с депутатом Народного собрания Айнутдином Зиявутдиновым. Она произошла 1 июня — после праймериз «Единой России».

Зиявутдинов пришел в офис исполкома «ЕР» с претензиями из-за результатов голосования, которые ему показались подтасованными, и был избит. Депутат попал в больницу. Он написал заявление на избивших его людей, однако на официальных сайтах правоохранительных органов сообщений о данном инциденте нет.