Брянск, , 11:33 — REGNUM В Брянской области 3 июня выявлено 79 новых носителей коронавируса — на три больше, чем за предыдущие сутки. Скончались два ковид-пациента. Прививку от коронавирусной инфекции получили уже свыше 136 тысяч жителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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Общее количество подтверждённых случаев заболевания COVID-19 в Брянской области составило 40 518. Выздоровели 39 647 человек, в том числе 81 пациент выписан за последние сутки. Зарегистрировано два летальных исхода, таким образом, от осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе скончались 362 человека. За суки лаборатории проверили 1750 тестов, всего выполнено 572 615 исследований на COVID-19.

Прививку от коронавирусной инфекции сделали 136 347 жителей Брянской области.