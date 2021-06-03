Приютненский район, , 11:16 — REGNUM В Республике Калмыкия вынесен приговор бывшему руководителю отделения почтовой связи села Ульдючины — филиала «Почты России», похитившей пенсии и социальные выплаты. Об этом ИА REGNUM сообщили в прокуратуре РК.

Из материалов уголовного дела о хищении средств следует, что начальница отделения в период с октября по декабрь 2020 года похитила 552 тыс. рублей, вверенные ей для выплаты пенсий и других социальных выплат. При этом женщина не вносила сведения в ежедневный отчёт о движении средств. Присвоенные деньги она потратила на собственные нужды.

Приютненский районный суд назначил подсудимой наказание в виде условного лишения свободы на три года. Приговор суда в законную силу пока не вступил. Материальный ущерб удалось взыскать.