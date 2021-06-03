Москва, , 11:21 — REGNUM Российский внедорожник «Нива» в 2022 году примет участие в ежегодном ралли-марафоне «Дакар», в котором не участвовал с 1987 года. Об этом 3 июня сообщает «Российская газета».

Российской «Нивой» в 2022 году будет управлять новая команда Racing Lada, которая состоит из швейцарцев Марио Якобера и Сладана Мильича. Они будут выступать в категории Dakar Classic. В этой категории участвуют автомобили, которые сошли с конвейера завода до 2000 года.

Для соревнований команда приобрела трехдверный внедорожник «Нива» ВАЗ-2121, выпущенный в 1984 году. Модель была найдена в Новосибирске.

На данный момент российский внедорожник модернизируют специально для соревнований. Известно, что у модели был обновлен кузов, а шасси были усилены также, как у первых внедорожников «Нива», которые принимали участие в гонке «Париж-Дакар».

Напомним, в Германии ранее был выставлен на продажу модернизированный внедорожник Lada Niva 4×4 с необычным кузовом и с дополнительной оснасткой.

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