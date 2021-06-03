Берлин, , 11:18 — REGNUM Посол Украины в Германии Андрей Мельник выразил сожаление в связи с тем, что Германия отказывается поставлять на Украину оружие. Об этом он заявил в интервью немецкому военно-политическому изданию Loyal.

Дипломат назвал «политический оппортунизм» причиной данного явления, заметив, что Германия пытается представить себя в роли «морального апостола».

Мельник заявил, что Украина, как и Израиль, имеет право на самозащиту, поэтому негласный запрет на поставки оружия должен быть сломан.

Он поблагодарил Германию за помощь в медицинской сфере, отметив, что модернизация украинских вооружённых формирований с помощью немецких военных систем полностью отвечает интересам ФРГ.

Посол Украины добавил, что из-за такой политики Германия самоизолируется и «лишится возможности влиять на любые процессы».

Напомним, ранее Андрей Мельник заявил, что членство Украины в НАТО может предотвратить «войну» между Россией и Европой.

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