Сан-Хосе, , 11:14 — REGNUM Группа из 19 испанских врачей из Службы неотложной медицинской помощи Севильи прибыли в Коста-Рику для оказания помощи своим коллегам в борьбе с COVID-19. Об этом пишет Prensa Latina.

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Фонд социального обеспечения Коста-Рики уточнил, что прибытие испанской гуманитарной миссии стало возможным благодаря руководству Панамериканской организации здравоохранения — органа, который содействовал международной мобилизации помощи для Коста-Рики. Гуманитарная помощь поступает в страну в самый критический момент пандемии COVID-19 — с перегрузкой коечного фонда в госпиталях пациентами.

Как ожидается, испанские врачи будут работать в Коста-Рике в течение двух недель.