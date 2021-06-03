Канберра, , 11:16 — REGNUM Дополнительные 50 млн австралийских долларов ($38,6 млн) намерены выделить на международный механизм COVAX австралийские власти. Об этом 3 июня сообщил на брифинге премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

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«Правительство внесет дополнительно 50 млн австралийских долларов в программу COVAX Advance Market Commitment, чтобы обеспечить большее число людей безопасными и эффективными вакцинами (от) COVID-19», — сказал он.

Также австралийский премьер-министр добавил, что данные средства будут способствовать тому, чтобы COVAX смог достичь своих целей по вакцинации 30% населения в развивающихся странах и превысил предыдущий целевой показатель 20%.

Кроме того, Мориссон добавил, что в результате этого общая выделенная на данный международный механизм страной сумма составит более 130 млн австралийских долларов ($100,5 млн).

При этом он указал, что такая поддержка COVAX является одной из частей региональной инициативы Австралии, которая выделила свыше 623 млн австралийских долларов ($481,5 млн) для закупки вакцин от COVID-19 для жителей стран Тихоокеанского региона и Юго-Восточной Азии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти Бразилии 3 июня получат партию вакцины от COVID-19 Pfizer/BioNtech, состоящую из 2,4 млн доз.