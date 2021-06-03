Санкт-Петербург, , 11:14 — REGNUM На Петербургском международном экономическом форуме власти Подмосковья планируют заключить с инвесторами 46 соглашений. Об этом 3 июня в своем телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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Контракты будут подписаны не только с российскими компаниями, но и с инвесторами из других стран, в их числе — Дания, Австрия, США, Франция, ОАЭ. Предполагается, что реализованные по этим соглашениям инвестпроекты позволят создать десятки тысяч новых рабочих мест на территории региона.

«Это, на минуточку, около 55 тыс. новых рабочих мест для жителей региона и более 240 млрд рублей инвестиций», — написал Воробьев.

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