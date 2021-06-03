Санкт-Петербург, , 11:22 — REGNUM Власти Петербурга уточнили локацию зон, в которых в дни проведения матчей чемпионата Европы по футболу будут действовать ограничения розничной продажи алкогольной продукции.

Пустая бутылка из-под алкоголя Дарья Драй © ИА REGNUM

Запрет на розничную продажу алкоголя в стеклянной таре за один день до начала матчей и непосредственно в дни их проведения действует на территориях, прилегающих к:

стадиону, расположенному по адресу: Санкт-Петербург, Футбольная аллея, д.1, строение 1, на Крестовском острове Санкт-Петербурга, за день до проведения на нем матчей чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года и в день их проведения;

зоне болельщиков финального турнира Чемпионата Европы — Конюшенной площади, с 11 июня по 11 июля 2021 года;

зоне публичного просмотра матчей Чемпионата Европы — Дворцовой площади, с 1 по 11 июля 2021 года;

тематическому парку футбола на территории Спортивного комплекса «Юбилейный», с 11 июня по 11 июля 2021 года.

При этом запрет не распространяется на предприятия общественного питания — рестораны, кафе, бары и буфеты, подчеркивают в Смольном. В то же время предприятия общепита обязаны принимать меры по исключению продажи алкогольной продукции «на вынос» — алкоголь будет отпускаться только в розлив, а клиентам должны быть предоставлены условия для потребления его в точке общепита.

Напомним, футбольные матчи Евро-2020 пройдут на в Петербурге 12, 14, 16, 18, 21, 23 июня и 2 июля 2021 года.

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