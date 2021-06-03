Екатеринбург, , 11:14 — REGNUM В посёлке Мичуринский (в черте Екатеринбурга) началось строительство базы отдыха, против которой выступали местные жители. Об этом протестующие сообщили в соцсетях.

Работы начались рано утром 3 июня 2021 года. Были установлены два контейнера, в которых впоследствии оборудуют места для отдыха.

Местные жители настроены против строительства из-за возможного вреда природе и близости объектов к жилым домам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жители Екатеринбурга протестовали против установки вышек 5G.

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