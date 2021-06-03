Чебоксары, , 11:08 — REGNUM В Чувашии изменили порядок контроля оплаты проезда в общественном транспорте. Соответствующее постановление подписал глава республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Постановлением предусматривается, что пассажир автобуса или троллейбуса по требованию контролёра обязан предоставить билет, подтверждающий оплату проезда. Если билета нет, что «кондуктор вправе требовать от него предъявления документа, удостоверяющего личность». Это не касается детей до 16 лет, которые едут в транспорте без взрослых.

«В случае выявления лица, нарушившего настоящий порядок […], вправе требовать документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации, а такое лицо обязано предъявить указанный документ. Уплата административного штрафа за это нарушение не освобождает лицо от оплаты проезда», — говорится, в частности, в постановлении.

Пассажир, отказавшийся от оплаты проезда, обязан выйти из транспорта на ближайшей остановке.

При проезде по именному билету пассажир обязан предъявлять по требованию документ, удостоверяющий его личность, а в случае следования вместе с ним детей — свидетельства об их рождении.

Согласно документу, в качестве контролёров могут выступать уполномоченные представители перевозчика, должностные лица минтранса и органов местного самоуправления или уполномоченные представители подведомственных им учреждений.

Как сообщалоИА REGNUM, 7 марта 2021 года в России вступил в силу закон, запрещающий всаживать из транспорта детей-безбилетников. В то же время в Госдуме предложили сделать следующий шаг и принять закон о бесплатном проезде на общественном транспорте для детей.