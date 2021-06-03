Уфа, , 11:10 — REGNUM В Башкирии принят закон, который будет способствовать снижению административного давления на бизнес. Об этом 3 июня сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Сообщается, что депутаты госсобрания региона приняли законопроект, которым внесены изменения в закон Башкирии о местном самоуправлении.

«Все проекты муниципальных нормативных правовых актов, которые затрагивают интересы предпринимателей или инвесторов и могут затруднить ведение бизнеса, будут в обязательном порядке проходить оценку регулирующего воздействия», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания региона Константина Толкачева.

Он пояснил, что предварительную оценку необходимо проводить того, чтобы при принятии решений оградить предпринимателей от избыточных запретов и необоснованных трат.

«Сейчас ее проводят только шесть городов и 19 муниципальных районов. С вступлением в силу нового закона эта процедура станет обязательной для всех муниципалитетов без исключения», — отметил Толкачев.

По его мнению, закон сможет обеспечить более эффективную защиту прав и интересов бизнеса, что будет способствовать улучшению инвестиционного климата в регионе.

«Закон направлен на подпись главе республики Башкортостан и вступит в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования», — сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что около 430 млрд рублей в течении 15 лет намерены направить промышленные предприятия на реализацию своих проектов в Башкирии.