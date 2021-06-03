Ярославль, 3 июня 2021, 11:07 — REGNUM В Данилове Ярославской области сотрудники следственного отдела ОМВД России по Даниловскому району задержали двоих местных жителей 41 и 28 лет, подозреваемых в поджогах машин врачей Даниловской центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области
УМВД России по Ярославской области

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Даниловскому району по ч. 2 ст. 167 УК РФ установлена причастность к совершению преступления двоих жителей города Данилова 1980, 1993 годов рождения, которые задержаны сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области при силовой поддержке сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии», — рассказали в МВД.

Сейчас следователи устанавливают причастность мужчин к фактам поджогов, в результате которых пострадали автомобили врачей местной больницы. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о ряде поджогов машин врачей в Данилове. Так 17 мая был сожжён автомобиль заместителя главного врача, до этого несколько автомобилей были облиты смывной краской. Врачи, устав от террора, обратились с просьбой о помощи к сенатору Совета Федерации от Ярославской области Наталии Косихиной, которая передала их обращение губернатору региона Дмитрию Миронову.

Поджоги машин в Данилове коснулись не только врачей — в 2019 году был сожжён автомобиль журналиста. Также пострадали машины сотрудников полиции.

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