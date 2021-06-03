Ярославль, , 11:07 — REGNUM В Данилове Ярославской области сотрудники следственного отдела ОМВД России по Даниловскому району задержали двоих местных жителей 41 и 28 лет, подозреваемых в поджогах машин врачей Даниловской центральной районной больницы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

УМВД России по Ярославской области

«В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделом ОМВД России по Даниловскому району по ч. 2 ст. 167 УК РФ установлена причастность к совершению преступления двоих жителей города Данилова 1980, 1993 годов рождения, которые задержаны сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Ярославской области при силовой поддержке сотрудников ОМОН регионального управления Росгвардии», — рассказали в МВД.

Сейчас следователи устанавливают причастность мужчин к фактам поджогов, в результате которых пострадали автомобили врачей местной больницы. Решается вопрос об избрании меры пресечения для подозреваемых.

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало о ряде поджогов машин врачей в Данилове. Так 17 мая был сожжён автомобиль заместителя главного врача, до этого несколько автомобилей были облиты смывной краской. Врачи, устав от террора, обратились с просьбой о помощи к сенатору Совета Федерации от Ярославской области Наталии Косихиной, которая передала их обращение губернатору региона Дмитрию Миронову.

Поджоги машин в Данилове коснулись не только врачей — в 2019 году был сожжён автомобиль журналиста. Также пострадали машины сотрудников полиции.

Читайте ранее в этом сюжете: Поджигатель машин врачей задержан в Ярославской области