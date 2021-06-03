Иркутск, , 11:07 — REGNUM В Иркутской области, как и по всей стране, 3 июня стартовал обязательный ЕГЭ по русскому языку. Как сообщает пресс-служба областного правительства, его предстоит сдать более 12,5 тысячам выпускников 11 классов.

В министерстве образования региона подчеркнули: экзамены проходят при строгом соблюдении санитарных требований, в том числе соблюдается дистанция 1,5 метра между выпускниками.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году Рособрнадзор дал высокую оценку эффективности организационно-технологического обеспечения проведения ЕГЭ в Приангарье. По итогам проверки Иркутская область по России заняла 24 место из 85, войдя в «зеленую» зону, то есть в число 38 лучших субъектов.

Экзамен по русскому языку — единственный обязательный экзамен. Его сдают все, кто собирается поступать в высшие учебные заведения. Для получения аттестата необходимо набрать не менее 24 баллов, для поступления в вуз — не менее 36.

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