Вашингтон, 3 июня 2021, 11:07 — REGNUM Бывший советник по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе Майкл Флинн поддержал республиканца Фернандо Матео в праймериз Республиканской партии на должность мэра Нью-Йорка, сообщает New York Post.
Ресторатор Матео — аутсайдер по сравнению с его более известным соперником из Республиканской партии Кертисом Сливой. При этом Флинн не житель Нью-Йорка, и его поддержка Матео вызывает опасения, что бывший президент Дональд Трамп, уроженец Большого Яблока, может вмешаться в гонку на стороне Матео.
Флинн поддержал Матео как сторонника программы Трампа «Америка прежде всего», а Сливу назвал ярым противником бывшего президента США.
Напомним, обвиненный за связи с Россией Флинн недавно стало объектом еще одного скандала, когда он, находясь на конференции консерваторов в Далласе, заявил, что в США вполне может произойти военный переворот.
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