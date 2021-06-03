Вашингтон, , 11:07 — REGNUM Бывший советник по национальной безопасности при президенте Дональде Трампе Майкл Флинн поддержал республиканца Фернандо Матео в праймериз Республиканской партии на должность мэра Нью-Йорка, сообщает New York Post.

Ресторатор Матео — аутсайдер по сравнению с его более известным соперником из Республиканской партии Кертисом Сливой. При этом Флинн не житель Нью-Йорка, и его поддержка Матео вызывает опасения, что бывший президент Дональд Трамп, уроженец Большого Яблока, может вмешаться в гонку на стороне Матео.

Флинн поддержал Матео как сторонника программы Трампа «Америка прежде всего», а Сливу назвал ярым противником бывшего президента США.

«Я решительным образом поддерживаю кандидатуру Фернандо Матео на пост мэра Нью-Йорка, потому что он понимает, поддерживает и принимает программу президента Трампа «Америка прежде всего «. Президент Трамп был самым ярым сторонником правоохранительных органов в истории США, и Фернандо представит политику «Америка прежде всего» гражданам Нью-Йорка и снова сделает Нью-Йорк безопасным», — сказал Флинн в заявлении, распространенном в рамках кампании Матео.

«Он тот, кто нужен в это время, и единственный настоящий республиканец в гонке, и его противник, который всегда был против Трампа, должен быть остановлен», — добавил Флинн.

Напомним, обвиненный за связи с Россией Флинн недавно стало объектом еще одного скандала, когда он, находясь на конференции консерваторов в Далласе, заявил, что в США вполне может произойти военный переворот.

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