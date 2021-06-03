Ульяновск, , 11:08 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл с рабочей поездкой в Ульяновск. Кадры прибытия главы российского правительства 3 июня выложены в телеграм-канале «Другой Беляков».

При этом на аэродроме главу российского правительства встретили полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров и врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских.

Также ранее пресс-служба правительства РФ уточнила, что в ходе данной поездки Мишустин проведет осмотр в Ульяновске ряда авиастроительных предприятий и социальных объектов.

Вместе с тем, отмечается, что глава правительства РФ посетит предприятие «Авиастар-СП», производственную площадку АО «АэроКомпозит-Ульяновск», Ульяновскую областную детскую клиническую больницу имени Ю. Ф. Горячева и Городскую поликлинику №1 имени С. М. Кирова, а также проведет беседу с врио обязанности губернатора Ульяновской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь аппарата Совета безопасности РФ Евгений Аношин заявил, что политика ряда западных стран по дестабилизации ситуации в России представляет одну из угроз национальной безопасности.