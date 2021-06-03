Джакарта, , 11:04 — REGNUM Губернатор столицы Индонезии Джакарты Аниес Басведан заявил, что к концу года в городе появится ещё 101 км велосипедных дорожек, сообщает CNN Indonesia.

«В настоящее время общая протяженность велосипедных дорожек составляет 63 км, а в этом году — ещё 101 км. Надеюсь, к концу года у нас будет более 170 км велосипедных дорожек», — заявил губернатор Джакарты.

Губернатор надеется на рост интереса граждан к велопрогулкам. Аниес Басведан также призвал столичные офисы создать места для парковки велосипедов и душевые комнаты.