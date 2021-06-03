Москва, , 11:03 — REGNUM Один из главных рисков, с которым связано внедрение в России цифрового рубля, — это вопрос безопасности и доверия. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 июня заявил директор центра научно-технологического прогнозирования ИС-ИЭЗ НИУ ВШЭ Александр Чулок. Так он прокомментировал позицию ЦБ РФ, руководство которого считает цифровой рубль будущим финансовой системы РФ.

«Возможности цифрового рубля в первую очередь привлекают Центральный банк, который в данном случае выступает как проводник глобального тренда на национальный уровень. Для ряда банковских клиентов, особенно заботящихся о безопасности и диверсификации своих портфелей, цифровой рубль может стать одним из новых инструментов, однако, вступив в конкуренцию с безналичным и наличным рублем, может привести к неразберихе, — сказал Чулок. — Для некоторых групп граждан, особенно тех, кто проживает в труднодоступных районах, цифровой рубль может стать удобной формой платежа, однако не надо забывать про общий невысокий уровень цифровой и финансовой грамотности нашего населения».

А один из ключевых рисков, как пояснил Чулок, связан с кибербезопасностью.

«По данным опроса, проведенного Ассоциацией менеджеров совместно с Центром научно-технологического прогнозирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ, риски кибербезопасности ощущают на себе более 86% крупных и средних российских компаний. Не менее важный риск связан с доверием — население еще помнит времена, когда банки «лопались» и «горели», поэтому для того, чтобы цифровой рубль нашел свою нишу, нужна грамотная и вдумчивая маркетинговая кампания», — сказал экономист.

Наконец, по его мнению, остается открытым вопрос о конкуренции с традиционными форматами рубля и способами платежей.

«Последние переживают настоящую технологическую революцию, становясь удобнее, проще и дешевле для пользователя», — призвал не забывать Чулок.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что основные задачи цифровизации в России, по крайней мере на ближайшие годы, должны быть связаны с повышением производительности труда.

Читайте ранее в этом сюжете: Набиуллиной объяснили, готова ли РФ к внедрению цифрового рубля