Москва, , 11:02 — REGNUM Оценивают свое здоровье как удовлетворительное более половины жителей России (51%). Считают здоровье хорошим 36%, слабым — 11%, приводит данные ВЦИОМ.

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О хорошем состоянии здоровья чаще всего говорят молодые люди 18−24 лет (55%) и 24−35 лет (56%), граждане 35−44 лет (47%) и также мужчины (45%).

Заявляют о слабом здоровье чаще люди старше 60 лет (21%), молодёжь 18−24 лет и женщины (по 14%). Называют свое здоровье удовлетворительным граждане 24−35 лет (37%).

Телефонный опрос проведен 29 мая 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Ранее ИА REGNUM сообщало, около четверти российских граждан (24%) никогда не проходили диспансеризацию.

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